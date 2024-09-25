Lübnan'da İsrail'in Saldırıları Nedeniyle 150 Bin Kişi Göç Etti

Lübnan’da Göç Edenlerin Sayısı 150 Bini Aştı

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, İsrail’in 3 gündür sürdürdüğü hava saldırılarından kaçanların sayısının 150 bini geçtiğini açıkladı. Bu kişilerin yaklaşık 53 bininin sığınma merkezlerine yerleştirildiğini belirtti.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında Yasin, İsrail’in saldırıları sonucunda 1247 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 278 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Hava saldırılarının yoğun olduğu güney ve doğu bölgelerinde artan göç nedeniyle sığınma merkezlerinin sayısının 360’a ulaştığı kaydedildi.

Göç Dalga ve İhtiyaçlar

Yasin, hava saldırılarının ilk 72 saatinde evlerini terk edenlerin sayısının 150 bini bulduğunu ve bunların yaklaşık %30’unun sığınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi. Göç edenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için dost ülkelerle iş birliği yapıldığını söyledi.

Yerinden Olma Durumu

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığına dikkat çekti. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzeyine göç dalgası sürmektedir.