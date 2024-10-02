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Lübnan'da İsrail Saldırıları: 1928 Ölü, 1.2 Milyon Yerinden Edildi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişi hayatını kaybetti, 1.2 milyon kişi yerinden edildi.

Yayın Tarihi: 02.10.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 23:39
Lübnan'da İsrail Saldırıları: 1928 Ölü, 1.2 Milyon Yerinden Edildi

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar, derin bir trajediye yol açtı. Yerel kaynaklar, bu süreçte 1928 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 290 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Ayrıca, bombardımanlar nedeniyle 1 milyon 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan Hükümeti'nden Açıklama

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi, 8 Ekim'den bu yana meydana gelen kayıplara dair detayları açıklayarak, sadece son iki gün içinde 134 hava saldırısının gerçekleştirildiğini belirtti. Bu saldırıların çoğunun güney bölgelerde ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Yerinden Edilenler ve Sığınma Merkezleri

İsrail saldırıları sonucunda yerinden edilenler arasında 160 bin 200 kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği ifade edildi. Son 24 saat içinde ise, 55 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 156 kişinin yaralandığı bildirilmektedir.

Hizbullah ile Çatışmalar

İsrail ordusu, Hizbullah ile bu süre zarfında devam eden sınır çatışmaları esnasında, 17-18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'a ait iletişim cihazlarına saldırılar düzenlemiş ve 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney yerleşimlerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirmiştir. 30 Eylül itibarıyla, Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı kara harekâtlarına başladığını duyurdu.

Bu çatışmaların ve saldırıların yarattığı insanlık dramı, uluslararası toplumda büyük bir endişeye neden olmaktadır. Her geçen gün artan kayıplar, bölgedeki durumun giderek daha da kritik bir hal aldığını göstermektedir.

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