Lübnan'da İsrail Saldırıları: 7 Ölü, 40 Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 22 Mart Cumartesi günü ülkenin güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hedef Alınan Bölgeler

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentleri ile doğudaki Baalbek bölgesini hedef aldığı vurgulandı.

Özellikle, Nebatiye'ye bağlı Tulin beldesinde düzenlenen saldırıda biri çocuk 5 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Sur kentindeki saldırılarda ise 1 kişinin hayatını kaybettiği ve biri çocuk 11 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sur’a bağlı el-Kleyle beldesinde de 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, Keferkila ve Yahmur eş-Şıkeyf beldelerine düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Ülkenin doğusunda yer alan Suriye sınırındaki Havş Seyyid Ali ve Serin beldelerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Bu olay sonrasında, ordunun Lübnan'daki Hizbullah'a ait roket rampalarının ve bir komuta merkezinin hedef alındığını öne sürdü.

Ayrıca, akşam saatlerinde Hizbullah'ın, komuta merkezleri, altyapı tesisleri, roketatarlar ve bir silah deposunu bombaladığı iddia edildi.

İsrail ile Lübnan Arasındaki Durum

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes, 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanmıştı. Ancak, bu ateşkesin ardından İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun sınır hattındaki beldelere kara saldırıları sırasında Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Oveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi noktalarındaki varlığını sürdürdüğü bildirildi.