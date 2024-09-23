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Lübnan'da İsrail Saldırıları Nedeniyle Göç Dalga Haline Geldi

İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut'a yoğun bir göç yaşanıyor. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınlar da var.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:30
Lübnan'da İsrail Saldırıları Nedeniyle Göç Dalga Haline Geldi

İsrail'in Saldırılarına Tepki: Lübnan'dan Göç Dalga Dalga Devam Ediyor

Lübnan'ın güney bölgeleri, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarıyla sarsılmaya devam ediyor. Beyrut'a doğru yaşanan göç dalgası, bu zor koşullar altında artarak sürüyor.

Beyrut'a Doğru Yoğun Göç

Lübnan medyasına göre, bölgeden 10 binlerce kişi başkent Beyrut ve kuzey kesimlerine doğru yola çıkmış durumda. Sabah saatlerinden beri süregelen bombardımanlar, sivil halkı evlerini terk etmeye zorladı.

Yoğun Trafik ve Zor Koşullar

Savaş nedeniyle yollarda yoğun trafik yaşanırken, pek çok Lübnanlı araçlarında uzun saatler geçirdi. Ülkedeki durumun ciddiyeti, sivil yaşamı derinden etkilemekte.

İnsan Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda, 21 çocuk ve 39 kadın dahil olmak üzere toplamda 274 kişinin hayatını kaybettiği, 1024 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

Sağlık Sektörüne Yönelik Saldırılar

Hedef alınan yerler arasında hastaneler ve sağlık merkezlerinin olduğu belirtilirken, 3 ambulans saldırıya uğramış, 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş ve 16 kişi yaralanmıştır.

Eğitimde Ara ve Acil Barınma İhtiyacı

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülkede eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı ise güney bölgelerindeki okulların, saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen aileler için açıldığını bildirdi.

Yaşanan olaylar, Lübnan halkının yaşamını tehdit eden ciddi bir insani kriz halini almış durumda.

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