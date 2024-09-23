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Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 100'i Aştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucu ölü sayısının 100'e yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:22
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 100'i Aştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Korkunç Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından yapılan saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e ulaştığını duyurdu.

Olayın Ardındaki Durum

Son günlerde artan çatışmalar, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artmasından endişe ediyor.

Bakanlık, yaralı sayısının da artış gösterdiğini ve sağlık kuruluşlarının bu durumla başa çıkmakta zorlandığını belirtti.

Uluslararası Tepkiler

Bölgedeki durumu izleyen uluslararası kuruluşlar, taraflar arasında derhal ateşkes çağrısında bulunuyor. Çatışmaların durması için diplomatik çabalar sürüyor.

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