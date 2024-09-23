Lübnan'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 274'e Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırıların sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e ulaştığını duyurdu.

Yaralı Sayısı 1000'i Aştı

Bakan Ebyad, düzenlemiş olduğu basın toplantısında, saldırılar sonucunda yaralı sayısının 1024'ü geçtiğini belirtti. Bu durum, bölgedeki gerilimin ve insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bölgede yaşanan bu gelişmeler, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, sağlık hizmetlerinin ne derece etkilendiği ve halkın güvenliğinin nasıl sağlanacağı soruları gündeme gelmektedir.