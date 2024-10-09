Lübnan'da İsrail Saldırıları: Son 24 Saatte 22 Ölü

Lübnan'da Son Durum

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırıların son 24 saatinde yaşanan kayıplar endişe verici boyutlara ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği son saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, 8 Ekim'den bu yana süregelen bu saldırıların arttığını vurgulayarak, bu süreçte toplamda 2,141 can kaybı ve 10,099 yaralı olduğunu kaydetti.

Endişe Verici Artışlar

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının artış göstermesi, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor. Uluslararası toplumdan bu konuda çağrılar sürerken, Lübnan halkının güvenliği de tehdit altına girmiş durumda.