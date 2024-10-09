DOLAR
34,22 0,11%
EURO
37,46 0,52%
ALTIN
2.869,09 0,53%
BITCOIN
2.114.413,98 0,9%

Lübnan'da İsrail Saldırıları: Son 24 Saatte 22 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 22 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:39
Lübnan'da İsrail Saldırıları: Son 24 Saatte 22 Ölü

Lübnan'da Son Durum

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırıların son 24 saatinde yaşanan kayıplar endişe verici boyutlara ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği son saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, 8 Ekim'den bu yana süregelen bu saldırıların arttığını vurgulayarak, bu süreçte toplamda 2,141 can kaybı ve 10,099 yaralı olduğunu kaydetti.

Endişe Verici Artışlar

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının artış göstermesi, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor. Uluslararası toplumdan bu konuda çağrılar sürerken, Lübnan halkının güvenliği de tehdit altına girmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki Ailesine Acı Haber Ulaştı
2
Amasya'daki Tır Olayı: Geri Giden Tır Aslında Başka Birine Bağlıymış
3
Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu Düzenlendi
4
Aktivistler Picasso Tablosuna Protesto için Dökümantasyon Ekledi
5
Irak Hükümeti'nden İsrail Medyasına Sert Tepki
6
Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması
7
Kocaeli'de Pansiyondaki Yangın Kontrol Altına Alındı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak