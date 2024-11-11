Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonrası 43 Ceset Bulundu

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında 43 kişinin cesedine ulaştıklarını duyurdu.

Teşkilat, güney ve doğu Lübnan'da, 15 Ekim pazar günü yürütülen kurtarma çalışmalarında bu bilgilere ulaşıldığını açıkladı. Özellikle Cebeli Lübnan'da bulunan Cubeyl bölgesindeki saldırılar sonrası 24 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, ayrıca 8 yaralının da kurtarıldığı belirtildi.

Sivil savunma ekipleri, hedef alınan bölgedeki ağaçların alev alması nedeniyle çıkan yangını söndürmeyi de başardı. Ayrıca, Beyrut'un güney banliyölerinde, daha önce gerçekleşen İsrail saldırısı sonucunda bir çamaşırhanede çıkan yangın da kontrol altına alındı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesinde, Ras el-Ayn yakınlarında gerçekleştirilen çalışmalarda 5 ceset ve 2 yaralıya ulaşıldı. Adlun bölgesinde 3, el-Haniyye'de ise 2 kişinin cesetleri enkazdan çıkarıldı.

Doğu Lübnan'da yer alan Baalbek vilayetinde, üç farklı bölgede yapılan müdahalelerde ise 9 kişinin cesedi bulundu ve 5 yaralı kurtarıldı. Ekipler, Baalbek’te bir yakıt tankının alev almasının ardından çıkan yangını da söndürmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.