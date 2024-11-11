DOLAR
34,33 0,13%
EURO
36,74 0,1%
ALTIN
2.968,05 0,06%
BITCOIN
2.742.144,6 -0,89%

Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonrası 43 Ceset Bulundu

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail saldırıları sonucunda yıkılan binaların enkazında 43 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:16
Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonrası 43 Ceset Bulundu

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında 43 kişinin cesedine ulaştıklarını duyurdu.

Teşkilat, güney ve doğu Lübnan'da, 15 Ekim pazar günü yürütülen kurtarma çalışmalarında bu bilgilere ulaşıldığını açıkladı. Özellikle Cebeli Lübnan'da bulunan Cubeyl bölgesindeki saldırılar sonrası 24 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, ayrıca 8 yaralının da kurtarıldığı belirtildi.

Sivil savunma ekipleri, hedef alınan bölgedeki ağaçların alev alması nedeniyle çıkan yangını söndürmeyi de başardı. Ayrıca, Beyrut'un güney banliyölerinde, daha önce gerçekleşen İsrail saldırısı sonucunda bir çamaşırhanede çıkan yangın da kontrol altına alındı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesinde, Ras el-Ayn yakınlarında gerçekleştirilen çalışmalarda 5 ceset ve 2 yaralıya ulaşıldı. Adlun bölgesinde 3, el-Haniyye'de ise 2 kişinin cesetleri enkazdan çıkarıldı.

Doğu Lübnan'da yer alan Baalbek vilayetinde, üç farklı bölgede yapılan müdahalelerde ise 9 kişinin cesedi bulundu ve 5 yaralı kurtarıldı. Ekipler, Baalbek’te bir yakıt tankının alev almasının ardından çıkan yangını da söndürmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
2
Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
4
Sivas'ta Taksi ve Traktör Çarpıştı: Bir Ölü, Bir Yaralı
5
Antalya'da Çekici Cinayeti: Düğün Hazırlığı Yapan Genç Hayatını Kaybetti
6
Fethiye'de Kayalıklar Arasında Trajik Kaza
7
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e Sert Tepki

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek