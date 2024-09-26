Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonrası 70 Bin Kişi Sığınma Merkezlerine Yerleştirildi

Lübnan'daki İnsani Kriz ve Sığınma Merkezleri

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam el-Mevlevi, ülkenin İsrail’in hava saldırıları sonucunda ciddi bir insani krizle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Bakan, 533 sığınma merkezine 70 bin kişinin yerleştirildiğini belirterek, bu durumun aciliyeti hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sığınma Merkezlerinin Önemi

Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan el-Mevlevi, hava saldırılarından kaçarak evlerini terk eden hasta ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, yaklaşık 70 bin 100 kişinin güvenli bir şekilde bu merkezlerde barındırıldığını vurguladı.

Suriyelilerin Durumu

Mevlevi, bu süreçte 13 bin 500 Suriyelinin Lübnan'dan ayrılarak ülkelerine dönüş yaptığını belirtti. "Suriyelilerin geri dönebildiğini söyleyebiliriz," şeklinde konuşarak, bölgedeki durumun değişkenliğine dikkat çekti.

Ölü Sayıları ve Göç Dalgası

Öte yandan Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, saldırılardan etkilenenlerin sayısını 150 bin olarak açıkladı. İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor. Bu hava saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 654'e yükseldi.

Bu süreçte, güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzeye gerçekleşen göç dalgası devam ediyor, bu da ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını tehdit ediyor.