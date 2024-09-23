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Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonrası Ölü Sayısı 274'e Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin ve yaralıların sayısını açıkladı; uluslararası yardıma ihtiyaç vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:26
Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonrası Ölü Sayısı 274'e Yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı'nın Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının ise 1000'i aştığını belirtti.

Aynı Dönemdeki Yaralı Sayısı

Bakan Ebyad, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına dair şu bilgileri paylaştı: "Hayatını kaybedenlerin 24'ü çocuk, 39'u kadın olmak üzere, toplam 274'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 1024 olmuştur."

Tarihsel Bir Karşılaştırma

2006 yılında meydana gelen Lübnan-İsrail savaşıyla karşılaştırma yaparak, "2006'daki savaşta yaralı sayısı 10 bin'di. Ancak son bir hafta içinde yaklaşık 5 bin kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Acil Durum ve Yardım Çağrısı

Ebyad, İsrail'in saldırılarında ambulansların hedef alındığını, bu saldırılar sonucunda 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 16'sının yaralandığını aktardı. Ayrıca, ölenlerin çoğunun sivillerden oluştuğunu vurguladı.

Göç Hareketi ve Yardım İhtiyacı

Lübnan'ın güneyinden büyük bir göç akını yaşandığını dile getiren Bakan Ebyad, Irak ve Ürdün gibi ülkelerden tıbbi yardımların göndermesine rağmen, dost ülkelerden daha fazla destek talebinde bulundu.

Hastanelere Nakil ve Eğitim Duyurusu

Yaralananların 27 hastaneye nakledildiğini belirten Ebyad, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen yüzlerce hava saldırısının ardından, Lübnan'ın güney bölgelerinden Beyrut ve kuzeyine doğru bir göç dalgasının devam etmekte olduğunu ifade etti. Ek olarak, Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı ise okulların, bu saldırılar sonucu yerinden edilen vatandaşlara barınak olarak açıldığını bildirdi.

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