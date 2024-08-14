Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı Açıkladı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği saldırılar sonucunda bölgede yaşanan can kaybı ve yaralanmalara dair önemli bilgiler paylaştı.

Ölü ve Yaralı Sayıları

Açıklamada, son yaşanan saldırılar sonucunda toplam 547 kişinin hayatını kaybettiği ve 1765 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu ölü sayısının, Hizbullah Hareketi tarafından kaybedilen mensupları da içerdiği ifade edildi.

Hizbullah'ın Raporu

Ayrıca, Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamalarda, İsrail ile girdikleri çatışmalar sonucu şu ana kadar 409 mensubunun yaşamını yitirdiğini bildirmiştir.

Durum, uluslararası alanda dikkatleri üzerine çeken önemli bir kriz oluşturmaya devam etmektedir.