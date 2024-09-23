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Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 100'e ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:31
Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Son Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bu sabah Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini bildirdi.

Saldırıların Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA'nın duyurduğu habere göre, sabah saatlerinden itibaren devam eden saldırılar, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli kasaba ve köyleri hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda 400'den fazla kişi de yaralandı.

Günün erken saatlerinde yapılan bir önceki açıklamada ise yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla insanın yaralandığı bildirilmişti. Bu sayıların artışı, devam eden çatışmaların derinleştiğini göstermektedir.

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