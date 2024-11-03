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Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Yaralanan Çocuklar Tedavi Altında

Lübnan'ın tek yanık ünitesinde İsrail saldırılarında yaralanan çocuklar tedavi ediliyor. Durumları endişe verici.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:34
Lübnan'da İsrail Saldırıları Sonucu Yaralanan Çocuklar Tedavi Altında

Lübnan'daki Cieytavi Hastanesi'nde Tedavi Süreci

Lübnan'ın güney ve doğusuna yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaralanan çocuklar, Cieytavi Hastanesi'nde tedavi altına alınıyor. Bu hastane, ülkedeki tek yanık ünitesine sahip olma özelliğini taşıyor.

Hastane Yetkililerinin Açıklamaları

Cieytavi Hastanesi'nde görevli doktor Ziyad Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasıyla birlikte hasta sayısının önemli ölçüde arttığını belirtti. "Buradaki yanık ünitemiz Lübnan'daki tek yanık ünitesi. Hızla artan hasta sayısıyla mücadele etmekte zorluk yaşıyoruz," diyen Süleyman, sadece en ağır vakaları kabul edebildiklerini vurguladı.

Yanık Tedavisi İhtiyacı ve Zorluklar

Süleyman, savaşın başlamasından bu yana hastaneye yaklaşık 70 hasta kabul ettiklerini ifade ederek bazı hastaların yanık nedeniyle kurtarılamadığını açıkladı. Yanık tedavisinin yanı sıra şarapnel yaralanmaları ve kırıklar sebebiyle multidisipliner bir yaklaşım benimsediklerini sözlerine ekledi.

İvana'nın Kahramanlık Hikayesi

Doktor Süleyman, 2 yaşındaki İvana Zayun’un durumunu da paylaşarak, "İvana, güneydeki bir hastanede üç hafta tedavi gördükten sonra hastanemize geldi. Vücudunun %40'ında üçüncü derece yanıklar vardı," dedi. İvana'nın tedavi sürecinin olumlu devam ettiğini ve birkaç gün içinde taburcu olmasının planlandığını belirtti.

Anne Fatıma Zayun'un Anıları

İvana'nın annesi Fatıma Zayun, çocuğunun yaralandığı anı tarif ederken, "Saldırıların şiddeti artmıştı. Çocuklarım oyun oynarken saldırı gerçekleşti. Dumanlar her yeri kapladı, onları göremez haldeydim," dedi. Zayun, ilk başlarda çocuğunun durumu için umut olmadığını fakat şimdi İvana’nın yürümeye başladığını ve gözlerini açtığını belirtti.

Fatıma Zayun, İvana'nın bu süreçteki direncini ve güçlü duruşunu vurgulayarak, "O, bu zorlu günlerde acılarını gizlemeyi başaran bir çocuk. Doktorlar da bunu fark etti," ifadelerini kullandı.

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