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Lübnan'da İsrail Saldırısı: 7 Ölü, 18 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:27
Lübnan'da İsrail Saldırısı: 7 Ölü, 18 Yaralı

İsrail'in Lübnan Üzerine Hava Saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın batısındaki El-Verdaniye beldesine gerçekleştirdiği saldırıda 7 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. Saldırı sonrası Sivil Savunma Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, 18 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.

Bina Ciddi Hasar Gördü

Dar es-Selam Derneği’ne ait 3 katlı binanın da saldırıda ağır hasar gördüğü öğrenildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Sayda kentine gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişi yaralanırken, Sur kentindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çatışmaların Artışı ve Can Kaybı

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023’ten bu yana Hizbullah ile sürekli çatışmalara girişmiş durumda. 23 Eylül'den bu yana, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yönelik kapsamlı hava saldırıları düzenlendi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, bu süre zarfında toplam 2.141 kişi hayatını kaybetti, bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın.

İnsani Durum ve Göçler

Varolan bombardımanlar nedeniyle çok sayıda vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut'a ve kuzey bölgelere göçler devam etmekte. Suriye’ye de on binlerce kişinin kaçtığı bildiriliyor.

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