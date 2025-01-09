Lübnan'da Joseph Avn Cumhurbaşkanı Seçildi: Siyasi ve toplumsal sevinç

Lübnan'da Joseph Avn Cumhurbaşkanı Seçildi

Lübnan'da, Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın seçilmesi, siyasi liderler ve halk arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Ülkede iki yılı aşkın bir süredir devam eden cumhurbaşkanlığı boşluğunun sona ermesi, geniş bir kutlama atmosferine yol açtı.

Siyasilerden Kutlamalar

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Avn'ı tebrik ederek, "Ülkenin içinden geçtiği kritik koşullarda cumhurbaşkanlığının boş kalmamasının" önemine vurgu yaptı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayarak, bu durumun Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı zorlukları aşması için devlet kurumlarının yeniden canlandırılması adına bir umut olduğunu belirtti.

Yine eski Başbakan Fuad Sinyora, Avn’ın konuşmasının, "Lübnan halkının hukuk devleti ve kurumları inşa etme hedeflerini gerçekleştirmek umudu" taşıdığını ifade etti. Eski Başbakan Temam Selam da Avn'ın seçilmesini tebrik ederek, bu durumun Lübnan için önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekti.

Halktan Coşkulu Kutlamalar

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde halk, Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı. Lübnan haber ajansı NNAya göre, Avn'ın ailesinin geldiği Cizzin ilçesi el-Aişiyye beldesinde halk, Lübnan bayrakları ve Avn'ın fotoğrafları ile kutlama yaptı. Beldede kurbanlar kesilirken sokaklarda tatlılar dağıtıldı.

Avn’ın ikamet ettiği El-Hazimiyye beldesinde de vatandaşlar havai fişeklerle kutlama yaparken, Akkar kentinde sevinç gösterileri düzenlendi. Trablus’ta, şehrin meydanlarına Avn’ın resimleri asıldı. Nebatiye kentinin çeşitli bölgeleri ve Sayda kentinde de coşkulu kutlamalar yaşandı.

Sonuç olarak, Avn'ın seçilmesi, Lübnan’daki siyasi krizin sona ermesinin yanı sıra ülkenin geleceği için umut taşıyor.