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Lübnan'da Kadın, İsrail Askerlerine Meydan Okudu

Lübnan'da evine dönmek isteyen bir kadın, İsrail askerlerine meydan okudu. Olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:04
Lübnan'da Kadın, İsrail Askerlerine Meydan Okudu

Lübnan'ın güneylerinde yaşanan gerilim dolu anlar, bir kadının cesur duruşuyla gündeme geldi. İsrail ordusunun işgali altındaki evine dönmek isteyen bir Lübnanlı kadın, sosyal medyada viral olan görüntülerde İsrail askerlerine meydan okudu. Bu cesur anlar, ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusunun çekilmediği bir dönemde yaşandı.

Görüntülerde, kadının kollarını açarak "Hadi ateş açın!" diye haykırdığı ve İsrail askerlerinin ise havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştığı dikkat çekti. Bu olay, Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusunun işgaline karşı bir tepkidir.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu sabah İsrail ordusunun Lübnanlılara ateş açtığını ve 15 kişinin hayatını yitirdiğini, 83 kişinin yaralandığını bildirmiştir. Olayların ardından, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamındaki çekilme süreci tartışmalara neden oldu.

Ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girdi ve Lübnan ordusunun İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanmasını, 26 Ocak 2025'e kadar tamamlanmasını öngörüyordu. Ancak, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusunun bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemleriyle ateşkes ihlalleri devam etti.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacaklarını duyurdu.

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