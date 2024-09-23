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Lübnan'da Kanlı Gün: Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail saldırıları sonucu en kanlı günü yaşadıklarını duyurdu. Can kaybı ve yaralı sayısı alarm verici.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:59
Lübnan'da Kanlı Gün: Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanı'ndan Çarpıcı Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların ardından yaptığı basın toplantısında, ülke tarihinde 1990 yılına kadar süren iç savaşın sona ermesinden beri en kanlı günü yaşadıklarını belirtti.

Can Kaybı ve Yaralanma Rakamları

Bugünkü saldırılarda, 24'ü çocuk, 39'u kadın olmak üzere toplamda 274 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Bakan Ebyad, 1024 kişinin de yaralandığını ifade etti. Bu rakamlar, Lübnan'da bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Geçmişteki Savaşlarla Karşılaştırma

Bakan, 2006 yılında gerçekleşen İsrail-Hizbullah çatışmalarında yaklaşık 10,000 kişinin yaralandığını hatırlatarak, son bir haftada yaralananların sayısının ise 5,100'e ulaştığını bildirdi.

Saldırıların Yaygınlığı ve Sonuçları

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kesimleri, Bekaa ve Baalbek bölgesine hiç durmadan hava saldırıları düzenledi. Bu gelişmeler, başkent Beyrut ve kuzey bölgelere yönelik bir göç dalgasını tetikledi.

Eğitim ve Acil Durum Önlemleri

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı da güney bölgelerindeki okulların İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen vatandaşlar için barınma alanı olarak kullanılacağını bildirdi.

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