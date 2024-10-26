Lübnan'da Medya Mensuplarına Yönelik Saldırılara Tepkiler Büyüyor

Lübnan'da Gazetecilere Yönelik Saldırılar

Lübnan'da başlayan İsrail saldırılarında 3 gazeteci hayatını kaybetti. Bu olay, ülke genelinde büyük bir tepki uyandırdı.

İsrail’in Hedefi Gazeteciler

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde bulunan bir oteli hedef alarak 3 basın mensubunu öldürdü. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 11 oldu.

Bakanın Açıklamaları

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail, gazetecilere gece saldırarak onları rüyalarında gafil avladı. Bu olay, 7 medya kuruluşundan 18 gazetecinin bölgede bulunduğu, önceden planlanmış bir suikasttır. Bu bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Hayatını Kaybeden Gazeteciler

Ölen gazeteciler arasında El-Menar kanalından kameraman Vasim Kasım, El-Meyadin kanalının kameramanı Gassan Neccar ve yayın mühendisi Muhammed Rıza bulunmaktadır. Gassan bin Ciddu, basın mensuplarının kasten hedef alındığını vurguladı.

Son Gelişmeler ve Tepkiler

İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıları arttıkça, bu konuda yapılan tepkiler de artarak devam etmektedir. Yerel ve uluslararası medya kuruluşlarından gelen haberler, son yılların en trajik dönemlerinden birini yaşadığımızı gösteriyor.

İsrail Saldırıları ve Gazetecilerin Güvenliği

Saldırılarda hem yerel hem de uluslararası medya temsilcileri hedef alınmakta ve bu durum, gazetecilerin güvenliğini tartışmaya açmaktadır. İlgili kuruluşlar, medya mensuplarının korunması için çağrıda bulunuyor.