DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.301.984,88 -0,27%

Lübnan'da Medya Mensuplarına Yönelik Saldırılara Tepkiler Büyüyor

Lübnan'da İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Tepkiler artıyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:34
Lübnan'da Medya Mensuplarına Yönelik Saldırılara Tepkiler Büyüyor

Lübnan'da Gazetecilere Yönelik Saldırılar

Lübnan'da başlayan İsrail saldırılarında 3 gazeteci hayatını kaybetti. Bu olay, ülke genelinde büyük bir tepki uyandırdı.

İsrail’in Hedefi Gazeteciler

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde bulunan bir oteli hedef alarak 3 basın mensubunu öldürdü. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 11 oldu.

Bakanın Açıklamaları

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail, gazetecilere gece saldırarak onları rüyalarında gafil avladı. Bu olay, 7 medya kuruluşundan 18 gazetecinin bölgede bulunduğu, önceden planlanmış bir suikasttır. Bu bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Hayatını Kaybeden Gazeteciler

Ölen gazeteciler arasında El-Menar kanalından kameraman Vasim Kasım, El-Meyadin kanalının kameramanı Gassan Neccar ve yayın mühendisi Muhammed Rıza bulunmaktadır. Gassan bin Ciddu, basın mensuplarının kasten hedef alındığını vurguladı.

Son Gelişmeler ve Tepkiler

İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıları arttıkça, bu konuda yapılan tepkiler de artarak devam etmektedir. Yerel ve uluslararası medya kuruluşlarından gelen haberler, son yılların en trajik dönemlerinden birini yaşadığımızı gösteriyor.

İsrail Saldırıları ve Gazetecilerin Güvenliği

Saldırılarda hem yerel hem de uluslararası medya temsilcileri hedef alınmakta ve bu durum, gazetecilerin güvenliğini tartışmaya açmaktadır. İlgili kuruluşlar, medya mensuplarının korunması için çağrıda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Feci Kaza: İki Otomobil Çarpıştı
2
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
3
SOLOTÜRK 29 Ekim'de İstanbul Semalarında Uçacak
4
Ukrayna'da Rus Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı
5
Bafra'da Yükümlülerin El Sanatları Sergisi Açıldı
6
Avustralya'da İki Küçük Uçağın Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
7
TUSAŞ'a Yönelik Saldırı ve Savunma Sanayisinde Tam Bağımsızlık Vurgusu

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor