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Lübnan'da Öldürülen İsrailli Tarihçi Tarihi Eserleri Yağmalamak İçin Gelmişti

Lübnan Kültür Bakanı, öldürülen İsrailli tarihçi Zeev Erlich'in tarihi eserleri yağmalamak amacıyla bölgede bulunduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:09
Lübnan'da Öldürülen İsrailli Tarihçi Tarihi Eserleri Yağmalamak İçin Gelmişti

Lübnan Kültür Bakanı'ndan Açıklama

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ülkenin güneyindeki Sur şehri yakınlarında 20 Kasım'da öldürülen İsrailli tarihçi Zeev Erlich'in tarihi eserleri yağmalamak için bölgede bulunduğunu bildirdi.

Şema Kalesi'nde Yaşanan Olay

Murtaza, 71 yaşındaki İsrailli tarihçinin, Şema Kalesi yakınlarında öldürüldüğünü belirtti. Ayrıca, UNESCO'nun bu kaleye yönelik İsrail'in saldırılarına karşı açıkladığı kararın hemen sonrasında Erlich'in saldırıya uğramasını 'manidar' bulduğunu açıkladı.

UNESCO Kararının İhlali

Murtaza, UNESCO kararının İsrail tarafından ihlal edildiğini vurgulayarak, bu durumun İsrail'in uluslararası topluma duyduğu saygısızlığın bir kanıtı olduğunu ileri sürdü. Bakan, "Bu sahte askerin (Zeev Erlich) Şimon Peygamberin türbesine girmesinin amacı, İsrail topraklarıyla ilgili tarihi bir kanıt arayışıdır," dedi.

İsrail'in Yayılmacı Doğası

Murtaza, Erlich'in bulunduğu bölgedeki askeri birliklerin, İsrail'in saldırgan yayılmacı doğasını ortaya koyduğunu ifade etti. "İsrail, yalnızca Filistin'in toprakları, tarihi ve mirasının işgaliyle yetinmeyecek, aynı zamanda Lübnan'ın topraklarını, tarihini ve mirasını da işgal etmeye çalışacak. Bunlar, taşı, insanı, medeniyeti yok edip askeri karargah kurmak amacıyla ülkemize getirilen yabancılardır," şeklinde yorum yaptı.

Zeev Erlich'in Ölümü

Filistin topraklarını gasbetmekle suçlanan aşırı sağcı tarihçi Zeev Erlich, İsrail ordusu'nun Golan Taburu ile birlikte 20 Kasım'da Hizbullah ile girdikleri çatışmada hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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