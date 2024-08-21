Lübnan'da Savaş Endişesi: Hükümet ve Vatandaşlar Hazırlıkları Hızlandırıyor

Lübnan'da Sınır Kasabalarında Savaş Endişesi

Lübnan'ın güney bölgelerinde özellikle İsrail sınırına yakın kasabalarda, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını artırma ihtimali ile endişeler büyüyor.

Saldırılar ve Tansiyonun Yükselmesi

Başkent Beyrut’ta, Hizbullah komutanlarının öldüğü saldırılar ve Hamas liderinin hedef alınması, bölgedeki tansiyonu daha da artırdı. Özellikle son hava saldırılarında meydana gelen can kayıpları, halkın kaygılarını artıran bir diğer faktör oldu.

Erzak Stoklama ve Hazırlıklar

Şeba beldesinde yaşayan kadınlar, güvenlik endişeleri nedeniyle temel gıda malzemelerini evlerinde saklamaya başladı. Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, savaşın genişlemesi durumunda, ülkenin yeterli gıda stoğuna sahip olduğunu ifade etti.

Saide Markez, yaşanan gelişmeler karşısında hazırlıkların erken başladığını belirterek, "Savaş sebebiyle insanların kışlık malzeme hazırlaması gerekiyor. Bugünden itibaren hazırlıkları hızlandırıyoruz," dedi.

Topraklarını Terk Etmeyecekler

76 yaşındaki Zekiye Saab, İsrail saldırıları karşısında terk etmeyeceklerini vurguladı. "Burada evimizdeyiz. Başka bir yere gidemeyiz. Olayların sakinleşeceğini ümit ediyoruz," dedi. Saab, ailece gıda malzemeleri hazırladıklarını ve bombardımanlardan korkmadıklarını aktardı.

Lübnan'daki çatışmaların şiddetinin arttığı son günlerde, yerel halk, olası gıda sıkıntılarına karşı erzak hazırlıklarını hızlandırma kararı aldı. Hizbullah'tan gelen açıklamalara göre, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 585 kişi hayatını kaybetti.