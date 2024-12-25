Lübnan'da Savaş Mühimmatının Patlaması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Lübnan’ın güneyinde, patlamamış savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda iki çocuk da yaralandı. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, trajik olay Sur kenti yakınındaki er-Reşidiye Mülteci Kampı'nda meydana geldi.

Patlama, bir füze kalıntısının neden olduğu belirsizliğin sonucu olarak kaydedildi. Olayda yaşamını yitiren kişinin Kasım ailesinden olduğu bildirildi ve maalesef ölen kişinin iki çocuğu da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye hemen ulaşan sağlık ekipleri, ölüm haberinin yanı sıra yaralıları da bölgedeki hastanelere taşımak için harekete geçti. Bu kamp, tarihsel olarak İsrail ordusu tarafından daha önce hedef alınmış bir bölge olarak dikkat çekiyor.