Lübnan'da Şiddet Olaylarının Tırmanışı: BM'den Uyarılar

Lübnan'da Şiddet Olayları Tırmanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Lübnan'da yaşanan son şiddet olaylarının son yıllardaki en kanlı süreçlerden biri olduğunu duyurdu. Shamdasani, bu gelişmenin uluslararası toplumu derinden endişelendirdiğini belirtti.

Son Durum Raporu

Shamdasani, Cenevre'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'da gerçekleşen hava saldırıları sonucunda en az 492 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1645 kişinin yaralandığını vurguladı. Bu durum, Lübnan tarihinin en ciddi hafıza kayıtlarına geçti.

Sivillerin Güvenliği ve Acil Önlemler

Shamdasani, çatışmaların her iki tarafının da sivil nüfusa zarar vermemesi gerektiğini belirterek, "Tüm taraflara derhal şiddeti durdurma ve sivilleri koruma çağrısında bulunuyoruz" diye ifade etti.

Uluslararası Hukukun Önemi

Uluslararası insancıl hukukun, savaş durumunda sivil ve askeri hedefler arasında net bir ayrım yapılmasını gerektirdiğini hatırlatan Shamdasani, herhangi bir sivilin hayatını kaybetmesi durumunda, bağımsız ve şeffaf soruşturmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Durumu ve Yerinden Edilenler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, ülkede sağlık hizmetlerinin durumuna ilişkin bilgi verdi. Abubakar, son bir yılda sağlık ihtiyaçlarının artış göstermesinin, Lübnan Sağlık Bakanlığı ile işbirliğini zorunlu kıldığını vurguladı.

Abubakar, son haftalarda yaşanan şiddet olaylarıyla birlikte 105 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve sağlık sisteminin büyük bir baskı altında olduğunu kaydetti.

Ameliyat İhtiyaçları ve Gelecek Uyarıları

Geçen hafta Lübnan'daki patlamalarda yaralanmaların %90'ının yüz ve ellerde olduğu bilgisini paylaşan Abubakar, bu tür yaralanmalar için bi-ameliyat gerektiği belirtti. Sağlık durumu için tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti.