Lübnan’da Silahları Devlet Tekeline Alma Planı 5 Aşamadan Oluşuyor

Lübnan'ın teknoloji ve yapay zekadan sorumlu Devlet Bakanı Kemal Şehade, Suudi Arabistan merkezli El-Hades televizyonuna verdiği röportajda, ordunun silahları devlet tekeline alma planının 5 aşamadan oluştuğunu açıkladı. Röportaj, Lübnan haber ajansı NNA tarafından yayımlandı.

Planın ayrıntıları

Şehade, ülke genelinde geniş bir kesimde bu plan konusunda bir konsensüs sağlandığını belirtti. Buna göre planın ilk aşaması Litani Nehri'nin güneyinden başlayacak. İkinci aşama ise Evveli Nehri'nin (Sayda kentinin kuzeyinde) güneyini kapsayacak şekilde tasarlandı.

Bakan, planın ilk aşaması için bir takvim oluşturulduğunu ve ordunun tüm imkanlarının Litani Nehri'nin güneyine kaydırıldığını söyledi. Diğer aşamalara ilişkin ayrıntı vermeyen Şehade, plan kapsamında emniyet teşkilatı ve askeri kurumlarla tam koordinasyon içinde hedeflenen bölgelere baskınlar düzenleneceğini ifade etti.

Şehade, bu girişimi devletin tam egemenliğini yeniden tesis etme ve kurumlarını inşa etme yolunda atılmış stratejik bir adım olarak nitelendirdi.

Siyasi ve uluslararası bağlam

Bu gelişmeler, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın 19 Haziran'da Beyrut yönetimine sunduğu ve 'ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasının öncelikli hedef olduğu' yönündeki öneriyle paralel ilerliyor.

Ayrıca, silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın silahlarını ancak şu koşullar sağlanırsa teslim edeceğini vurgulamıştı: İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarının durması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi olarak çekilmiş olsa da son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Gelişmeler, Lübnan iç güvenliği, bölgesel dengeler ve uluslararası diplomasi açısından yakından izleniyor.