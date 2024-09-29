Lübnan'da Tarihi Göç Dalgası Yaşanıyor

Lübnan'da Tarihin En Büyük Göç Dalga

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in sürmekte olan hava saldırıları nedeniyle ülkesinin karşılaştığı büyük göç dalgasına dikkat çekti. Mikati, bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının bir milyona kadar çıkabileceğini ifade etti.

İnsanların Yaşadığı Zorluklar

Başkent Beyrut'ta gerçekleşen bir basın toplantısında Mikati, "İsrail saldırıları sonucunda 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Ancak gerçek rakam buna kıyasla çok daha fazla. Bu sayı bir milyona ulaşabilir," şeklinde konuştu.

Başbakan, ayrıca Lübnan ordusunun, BMGK 1701 sayılı kararına bağlı olarak harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti. Bu bağlamda, uluslararası bağışların ülkeye hızlı bir şekilde ulaşması için çalışmalar başlattıklarının altını çizdi.

İsrail'in Bombardımanı ve İnsan Kaybı

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar sonucu, Lübnan'da 104'ü çocuk, 194'ü kadın olan toplam 1052 kişi hayatını kaybetti. Mikati, yerinden edilenler arasında artan bir göç gözlemlendiğini, bu durumun büyük bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

Göç Dalgasının Etkileri

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a bombardımanlarına karşılık vererek roket ve füze saldırıları gerçekleştiriyor. Ancak, İsrail tarafında büyük hasar bildirilmediği ifade ediliyor. Yerinden edilenlerin yanı sıra, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği bildiriliyor.

Lübnan halkı, tarihin en büyük göç dalgasıyla başa çıkmaya çalışırken, uluslararası toplumdan destek bekliyor.