Lübnan'da Telsiz Cihazlarında Patlama: Çok Sayıda Yaralı

Lübnan'da Şiddetli Patlamalar

Lübnan'ın farklı noktalarında bugün telsiz cihazlarında meydana gelen patlamalar sonucunda çok sayıda yaralanma vakası bildirildi.

Olayın Detayları

Bölgedeki muhabirlerin bildirdiğine göre, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde patlamalar yaşandı. Bu patlamalar sonucunda bazı evler ve araçlarda yangınlar çıktı. Henüz resmi bir açıklama yok

Olay hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmamışken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamalardan birinin bir gün önce düzenlenen ve 4 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği cenaze töreninde yaşandığı görülüyor. Cenaze alanında kalabalığın ortasında gerçekleşen bu patlama, dumanların gökyüzüne yükselmesiyle kameralar tarafından kaydedildi.

Çağrı Cihazlarının Patlaması

Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı yapılan açıklamada, bu olayda ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in Suçlanması

Lübnanlı yetkililer, patlamaların sorumlusunun İsrail olduğunu iddia ederken, İsrail'den bu iddialara yanıt gelmedi. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların şiddetinin arttığı gözlemleniyor.