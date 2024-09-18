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Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 3 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan'da meydana gelen telsiz patlamalarında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 2800'den fazla yaralı var.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:07
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 3 Ölü, 2800 Yaralı

Lübnan Genelindeki Telsiz Patlamaları

Lübnan genelinde gerçekleşen telsiz patlamaları sonucunda ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın Gelişimi

Lübnan Haber Ajansı NNA'nın aktardığına göre, ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut’un güney bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar yaşandı. Patlamalarda 12 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının 2800'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, telsiz cihazlarının patlaması nedeniyle çok sayıda yaralanma vakasının olduğunu belirtti. İki çocuğun da dahil olduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail İddiası

Beyrut’un Dahiye Mahallesi’nde meydana gelen patlamalarda, öldürülen kişilerin cenaze töreni sırasında üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi. NNA'daki haberlere göre, İsrail'e ait keşif uçaklarının da Lübnan’ın güneyinde yoğun bir şekilde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Gerilim Artıyor

Lübnanlı yetkililer, patlamaların arkasında İsrail'in olduğunu düşünürken, Tel Aviv yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi. 8 Ekim 2023'ten beri İsrail-Lübnan sınırında süregelen çatışmalarda bu olayın ardından gerilimin daha da artması bekleniyor.

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