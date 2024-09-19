Lübnan'da Telsiz Patlamaları: ölü Sayısı 20'ye Ulaştı

Lübnan'daki Telsiz Patlamalarının Son Durumu

Lübnan genelinde meydana gelen telsiz patlamalarının sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 20’ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 450’yi aştığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu trajik olaylarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Olayın Gelişimi

Açıklamada, patlamaların başkent Beyrut ve diğer bölgelerde gerçekleştiği, bu olayların can kaybına yol açtığı belirtildi. Öncesinde konuya ilişkin yapılan bir açıklamada ise 14 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Yangınlar ve Yaralanmalar

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, Beyrut’un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgesinde cihazların patlaması neticesinde onlarca evde, araçta ve iş yerinde yangın çıktığını bildirdi ve yangınları söndürmek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Çağrı Cihazlarının Patlaması

Olay, 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldiğinde yaşandı. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalar sonucu ikisi çocuk toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 300’ü ağır olmak üzere yaklaşık 2,800 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sorumluluk İddiaları

Lübnanlı yetkililer, yaşanan olaydan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023’ten bu yana artan çatışmalar dikkat çekiyor.