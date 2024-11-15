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Lübnan'da UNIFIL Karargahına Patlamamış Top Mermisi Isabet Etti

Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargahına patlamamış top mermisi isabet etti, bir Fransız asker trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 23:34
Lübnan'da UNIFIL Karargahına Patlamamış Top Mermisi Isabet Etti

Lübnan'ın Güneyinde Güvenlik Endişeleri

Lübnan'ın güneyinde, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahına patlamamış bir top mermisi isabet ettiği bildirildi. Üst düzey kaynaklardan alınan bilgiye göre, top mermisi karargaha düştü ancak patlamadı ve bu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Sadece küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Patlayıcı İmha İşlemleri

Bölgedeki güvenliği sağlamak için UNIFIL, top mermisini andan itibaren hızla kontrol altına aldı. Bomba imha uzmanları, mermiyi kontrollü bir şekilde patlattı ve böylece yerel halk için olası bir tehlike bertaraf edilmiş oldu.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Asker

UNIFIL tarafından yapılan başka bir açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Nakura'daki karargaha gitmekte olan bir konvoyun Şema beldesi yakınlarında trafik kazası geçirdiği duyuruldu. Bu talihsiz trafik kazasında, Fransız uyruklu bir barış gücü askeri hayatını kaybetti. Olayda, üç kişi de hafif şekilde yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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