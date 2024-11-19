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Lübnan'da UNIFIL Üssüne Roket Saldırısı: 4 Asker Yaralı

Lübnan'ın güneyinde UNIFIL üssüne roket isabet etti, 4 asker yaralandı. Saldırıda Hizbullah'ın parmağı olduğu iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:38
Lübnan'da UNIFIL Üssüne Roket Saldırısı: 4 Asker Yaralı

Lübnan'ın güneyinde, Nebatiye kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir üsse düzenlenen roket saldırısında 4 asker yaralandı.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde askerleri ve tesislerinin hedef alındığı üç ayrı saldırı bildirdi. Bu saldırılardan birinde, Ramiye köyünün doğusundaki 'UNP 5-42' üssüne vurulan roketin Ganalı 4 barış gücü askerini yaraladığını duyurdu.

Açıklamada, roketin muhtemelen Lübnan’daki devlet dışı aktörler tarafından ateşlendiği ifade edilerek, Hizbullah'a dolaylı bir atıf yapıldı. Yaralı askerlerden 3'ü tedavi için Sur kentindeki bir hastaneye nakledildi.

Diğer yandan, Sur’a bağlı Şema bölgesinde UNIFIL karargahına düzenlenen saldırıda 5 roket isabet etti. Ancak bu saldırıda herhangi bir barış gücü askerinin yaralanmadığı, yalnızca bakım atölyesinde ağır hasar meydana geldiği bildirildi.

Yine Nebatiye kentinin Bint Cubeyl bölgesindeki Hırbet Silm'de bulunan bir UNIFIL devriyesine ateş açıldı. Bu olayda da yaralanma olmadı.

Şema'daki bakım atölyesine daha önce, 15 Kasım’da 155 mm'lik bir top mermisi isabet etmişti. Bu olayda, merminin patlamadığı ve yalnızca küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği belirtilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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