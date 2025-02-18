Lübnan'da Yeni Hükümet İçin Güven Oylaması Tarihi Belirlendi

Lübnan'da Nevvaf Selam'ın başkanlığındaki yeni hükümet için güven oylaması 25-26 Şubat'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:22
Lübnan'da Yeni Hükümet İçin Güven Oylaması Tarihi Belirlendi

Lübnan'da Yeni Hükümet İçin Güven Oylaması Tarihi Belirlendi

Lübnan'da, Nevvaf Selam'ın başbakanlığında kurulan yeni hükümetin güven oylaması, 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu önemli gelişme, Lübnan Meclisi'nden yapılan yazılı bir açıklama ile duyuruldu.

Meclis Başkanı Nebih Berri, meclisi hükümet programını görüşmek ve güven oylaması için bu tarihlerde toplantıya çağırdı. Planlanan oturumda, hükümet programının detayları ele alınacak ve ardından hükümetin güven oyuna sunulması gerçekleştirilecek.

Lübnan'da Yeni Hükümetin Kuruluş Süreci

Lübnan, 2 yıldan uzun süren bir siyasi kriz ve yönetim boşluğunun ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn'ın ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle yeni bir döneme girmiştir. Özellikle uluslararası düzeyde tanınan bir isim olan Nevvaf Selam, 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Avn, Selam başkanlığındaki yeni kabineyi 8 Şubat'ta onaylamış; Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye ise Selam'ın liderliğindeki 24 bakandan oluşan kabine üyelerini açıklamıştır.

Hükümet programına ilişkin detaylar, dün Baabda Sarayı'nda düzenlenen toplantının ardından Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

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