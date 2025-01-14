Lübnan'da Yeni Hükümetin Başına Geçen Selam, 'Yeni Bir Sayfa Açmanın Zamanı Geldi' Dedi

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, adalet ve güvenlikle dolu yeni bir döneme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:30
Lübnan'da Yeni Hükümetin Başına Geçen Selam, 'Yeni Bir Sayfa Açmanın Zamanı Geldi' Dedi

Lübnan'da Yeni Hükümetin Başına Geçen Selam, 'Yeni Bir Sayfa Açmanın Zamanı Geldi'

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, yeni bir döneme geçişin önemini vurguladı. Selam, "Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Lübnan'ın eşit haklara sahip özgür insanların ülkesi olması için yeni dönemin adalet, güvenlik, ilerleme ve fırsatlarla dolu olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Selam, Cumhurbaşkanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği ve milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini aldığı bir konuşma yaptı. Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Hükümeti kurmakla sorumlu Başbakan görevini resmen teslim alan Selam, basın toplantısında Lübnan halkının beklentilerini karşılamak için bu görevi üstlendiğini ifade etti.

Selam'ın Mesajı: Yeni Bir Başlangıç

Selam, "Derin bir şükran ve sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu benim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda sizin, özellikle de gençlerin beklentilerini gerçekleştirmek için bir eylem çağrısıdır. Adil, güçlü, modern ve medeni bir devlet inşa etme adına değişim beklentileri mevcut ve hepimiz bunu hak ediyoruz" dedi.

İsrail Saldırılarına Dikkat Çekti

İsrail saldırılarının ardından Lübnan'daki durumu değerlendiren Selam, "İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik barbarca saldırganlığı ve en kötü ekonomik krizden kaynaklı acı ve kederin ardından Lübnanlılar fakirleşti. Artık yeter demenin vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Yeniden İmar ve Güvenlik Vurgusu

Selam, hükümetin karşılaşacağı zorluklara dikkat çekerek, "Önümüzdeki en önemli zorluklar, (İsrail'in) son saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşmektir. Halkımızın büyük bir kısmının evleri, iş yerleri yıkıldı, eğitim tesisleri çalışamaz halde. Öncelikle, köylerin yeniden inşası için koşulları güvence altına almak adına çalışmamız gerekiyor" dedi.

Uluslararası Kararlara Bağlı Rehabilitasyon Çabası

Selam, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlamak için çalışacaklarını belirtirken, "Yeniden imar sadece vaat değil bir zorunluluktur. Bu da uluslararası kararların ve ateşkes anlaşması şartlarının tam olarak uygulanması için ciddi çalışma gerektirmektedir" dedi.

Şeffaf ve Adil Bir Yönetim Sözü

Selam, devlet yönetiminde şeffaflık, adalet, kapsayıcılık ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelere dayanacaklarını ifade etti. Yeni hükümetin, Lübnan'daki ekonomik krizin üstesinden gelmek için kapsamlı bir program geliştireceğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!