Lübnan'da Yeni Hükümetin Başına Geçen Selam, 'Yeni Bir Sayfa Açmanın Zamanı Geldi' Dedi

Lübnan'da Yeni Hükümetin Başına Geçen Selam, 'Yeni Bir Sayfa Açmanın Zamanı Geldi'

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, yeni bir döneme geçişin önemini vurguladı. Selam, "Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Lübnan'ın eşit haklara sahip özgür insanların ülkesi olması için yeni dönemin adalet, güvenlik, ilerleme ve fırsatlarla dolu olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Selam, Cumhurbaşkanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği ve milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini aldığı bir konuşma yaptı. Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Hükümeti kurmakla sorumlu Başbakan görevini resmen teslim alan Selam, basın toplantısında Lübnan halkının beklentilerini karşılamak için bu görevi üstlendiğini ifade etti.

Selam'ın Mesajı: Yeni Bir Başlangıç

Selam, "Derin bir şükran ve sorumluluk duygusu hissediyorum. Bu benim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda sizin, özellikle de gençlerin beklentilerini gerçekleştirmek için bir eylem çağrısıdır. Adil, güçlü, modern ve medeni bir devlet inşa etme adına değişim beklentileri mevcut ve hepimiz bunu hak ediyoruz" dedi.

İsrail Saldırılarına Dikkat Çekti

İsrail saldırılarının ardından Lübnan'daki durumu değerlendiren Selam, "İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik barbarca saldırganlığı ve en kötü ekonomik krizden kaynaklı acı ve kederin ardından Lübnanlılar fakirleşti. Artık yeter demenin vakti geldi" ifadelerini kullandı.

Yeniden İmar ve Güvenlik Vurgusu

Selam, hükümetin karşılaşacağı zorluklara dikkat çekerek, "Önümüzdeki en önemli zorluklar, (İsrail'in) son saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşmektir. Halkımızın büyük bir kısmının evleri, iş yerleri yıkıldı, eğitim tesisleri çalışamaz halde. Öncelikle, köylerin yeniden inşası için koşulları güvence altına almak adına çalışmamız gerekiyor" dedi.

Uluslararası Kararlara Bağlı Rehabilitasyon Çabası

Selam, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlamak için çalışacaklarını belirtirken, "Yeniden imar sadece vaat değil bir zorunluluktur. Bu da uluslararası kararların ve ateşkes anlaşması şartlarının tam olarak uygulanması için ciddi çalışma gerektirmektedir" dedi.

Şeffaf ve Adil Bir Yönetim Sözü

Selam, devlet yönetiminde şeffaflık, adalet, kapsayıcılık ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelere dayanacaklarını ifade etti. Yeni hükümetin, Lübnan'daki ekonomik krizin üstesinden gelmek için kapsamlı bir program geliştireceğini sözlerine ekledi.