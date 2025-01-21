Lübnan'da Yeni Hükümetin Kurulması Bekleniyor: Technokrat Kabine Geliyor

Lübnan'da Yeni Hükümetin Kurulması Bekleniyor

Lübnan'da, 13 Ocak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam'ın başkanlığındaki yeni kabinenin bu hafta içinde oluşturulması bekleniyor. Uzmanlar, ülkede süregelen siyasi krizin ardından, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın seçimi ile önemli bir adımın atıldığını ifade ediyor.

9 Ocak'ta gerçekleştirilen seçimde Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelirken, 13 Ocak'ta Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı olan Nevvaf Selam yeni hükümeti kurma görevini üstlendi.

Hükümet Yapısı ve Bakan Dağılımı

Lübnanlı siyaset uzmanı Alan Sarkis, kurulacak yeni hükümetin toplam 24 bakandan oluşacağını ve bunların 12'sinin Müslüman ve 12'sinin Hristiyan olarak dağıtılacağını belirtti. Müslüman bakanların dağılımında Şiiler 5, Sünniler 5 ve Dürziler 2 bakanlık alacak. Hristiyan bakanlar ise şu şekilde dağılacak: Lüban Güçleri Partisi 3, Özgür Yurtsever Hareketi 2, Ermeni Taşnak Partisi 1, Ketaib Partisi 1, Marada Hareketi 1, bağımsızlar 1 ve Cumhurbaşkanı Joseph Avn 3 bakanlık alacak.

Sarkis, Şii partiler arasında bakanlık atamaları konusunda bir anlaşmazlık bulunduğunu ve Hizbullah ile Emel Hareketi'nin bu bakanlıkların tamamını ve Maliye Bakanlığını almak için ısrarcı olduklarını vurguladı.

Teknokrat Bakanlar ile Yeni Dönem

Siyasi uzman Yusuf Diyab, Hizbullah ve Emel Hareketi'nin Selam'ın hükümeti kurma görevine dair çekinceleri olmasına rağmen, yine de hükümette yer alacaklarına dair öngörülerini dile getirdi. Diyab, bakanlıkların çoğunluğunun yeniden Şiilere verileceği ve Maliye Bakanlığının da Şiiler tarafından elde edileceğini belirtti. Bu yeni hükümetin, uzman teknokrat bakanlardan oluşacağına dikkat çekti.

Ateşkes Anlaşmasının Önemi

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Lübnan hükümetinin güvenliğini sağlamak açısından kritik bir öneme sahip. Anlaşmada, Lübnan hükümetinin, Hizbullah dahil silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engellemesi gerektiği ifade ediliyor. Buna ek olarak, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri saldırılarda bulunmaması da kararlaştırıldı.

Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği güney bölgelerine aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor. Ancak, İsrail ordusunun ateşkese yönelik ihlalleri, etkisini sürdürüyor.