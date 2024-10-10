Lübnan'daki Acil Durum: İsrail Saldırıları ve Yerinden Edilen Halk

Lübnan'daki Acil İnsani Kriz

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Lübnan Tıbbı Koordinatörü Luna Hammad, son günlerde artan İsrail saldırıları doğrultusunda, bir milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ifade etti. Hammad, bu insanların sağlıksız ve aşırı kalabalık koşullarda yaşamak zorunda kaldığını belirtti.

Büyük Bir Krizle Karşı Karşıyayız

Hammad, "Lübnan'daki durum harap ve tarif edilemez. İnsanlar, temiz su ve temel ihtiyaçlar gibi temel maddelere erişimde büyük sorunlarla karşılaşıyorlar" dedi. Ayrıca, sağlık tesislerinin eksikliği nedeniyle sağlığı tehdit eden salgınların önlenemediğini dile getirdi.

Yardım Çağrısı

Hammad, Lübnan'da beslenme, su ve sanitasyon ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Eğer saldırılar devam ederse, durum felaket olur" diyerek, uluslararası toplumdan destek talebinde bulundu.

Kayıplar ve Göçler

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında çocuklar ve kadınlar da yer alıyor.

Süregelen çatışma hali, Lübnan halkı arasında kaygı ve belirsizliğe yol açarken, ülke içinden ve Suriye'ye yoğun göç dalgaları yaşanıyor. Hammad, "İnsanların ruh sağlığı da bu durumdan ciddi şekilde etkilenmiş durumda" diyerek, yerinden edilenlerin zor koşullarda yaşamaya mahkum edildiklerini sözlerine ekledi.