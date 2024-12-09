Lübnan'daki Ateşkesi Kontrol Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Lübnan'da Ateşkes Kontrol Komitesi Toplandı

Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının uygulanması ve izlenmesi amacıyla oluşturulan Denetleme Komitesi, ilk toplantısını Lübnan'ın güneyindeki Nakura kasabasında gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansının bildirdiğine göre, komitenin faaliyetlerine ilişkin Amerika ve Fransa'nın Beyrut'taki büyükelçilikleri ortak bir açıklama yaptı.

Denetleme komitesinin üyeleri, ateşkes durumunu incelemek üzere Nakura'da bir araya gelirken, toplantıya BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ev sahipliği yaptı. ABD görüşmelere başkanlık ederken, Fransa da destek sağladı. Toplantıda Lübnan ve İsrail silahlı kuvvetlerinden temsilcilerin de yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, komitenin ateşkes anlaşmasının yanı sıra BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanması konularında ilerleme kaydedildiği ve rutin olarak bir araya geleceği vurgulandı.

Önceki süreçte, ABD'nin arabuluculuğunda, 27 Kasım'da İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlanmıştı. Ancak anlaşmadaki aşamalı çekilme maddesi gereği, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki karadan işgaline devam ettiği bildiriliyor.

BMGK'nin 1701 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor. Ayrıca burada yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araçların bulundurulmasına izin verilmektedir.