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Lübnan'daki Bombardımanda Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Naya Gazi için Sosyal Medya Dayanışması

Sosyal medya kullanıcıları, Lübnan'daki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Naya Gazi için videolar paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:58
Lübnan'daki Bombardımanda Hayatını Kaybeden 4 Yaşındaki Naya Gazi için Sosyal Medya Dayanışması

Lübnan'da Yaşanan Trajedi

İsrail’in 20 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda, 4 yaşındaki Naya Gazi'nin hayatını kaybetmesi sosyal medya kullanıcılarının kalbini parçaladı. Küçük Naya’nın yaşam dolu anlarının yer aldığı eski görüntüler, sosyal medya platformlarında geniş bir şekilde paylaşılmaya başlandı.

Sosyal Medyada Dayanışma Rüzgarı

Küçük kızın videoları, yaşadığı acı olayla ilgili dayanışma amacıyla yayıldı. Sosyal medya kullanıcısı Ziyad Kachakech, bu videoların altına "Naya Gazi henüz 4 yaşındaydı. İsrail, onu soğuk kanlılıkla öldürdü." şeklinde yazarak toplumun öfkesini dile getirdi. Başka bir Lübnanlı kullanıcı Charbel Nahas ise "Naya Gazi'nin ne günahı vardı, çocukların ne günahı var?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu geçtiğimiz haftalarda, Lübnan'da birçok aileyi yıkıma sürükleyen yoğun bombardımanlar gerçekleştirdi. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan 9 katlı bir bina, bu saldırılar sonucunda yerle bir oldu. Saldırılarda 60'tan fazla kişi, bunların arasında 5 çocuk da yer almakta, yaşamını yitirdi.

İnsan Kaybı ve Yerinden Olma

Lübnan makamları, bu dönemde saldırılar sonucunda 748 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 150 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Hizbullah, bu saldırılara karşılık olarak füze saldırıları gerçekleştiriyor. Ancak bu saldırılarda İsrail tarafında büyük hasarlar kaydedilmediği bildiriliyor.

Küçük Naya Gazi'nin hikayesi, sosyal medyada yankı bulmaya devam ederken, Lübnan'daki çatışmaların kurbanları için dayanışma ve adalet arayışları da sürüyor.

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