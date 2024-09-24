Lübnan'daki Buğday Stokları Yeterli, Tansiyon Artıyor

Lübnan'da Buğday Stokları Güvencede

Lübnan, İsrail ve Hizbullah arasında devam eden yüksek gerginlik sırasında, yerel piyasalardaki buğday stokunun en az iki ay boyunca yeterli olduğunu duyurdu.

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından Açıklama

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, "Bakanlığımız, vatandaşlarımızı yerel pazardaki buğday stokunun en az iki ay boyunca yeteceği konusunda güvence altına alıyor," diyerek basına değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasa istikrarının sağlanması amacıyla buğday tedarikinin düzenli olarak temin edildiği belirtildi. Bununla birlikte, Lübnan halkının büyük miktarlarda ekmek veya un alımında acele etmemesi gerektiği ifade edildi.

Koordinasyon ve Ek Sevkiyat

Açıklamada, bakanlığın temel malzemelerin düzenli bir şekilde sağlanması konusunda ilgili makamlarla iş birliği yaptığı ve ek sevkiyatların yakın bir zamanda gerçekleştirileceği vurgulandı.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 558 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk ve 95'i kadın olmak üzere toplam 558 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1835 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ederken, Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

İsrail'deki Yaralılar

İsrail'in Hayfa bölgesindeki Rambam Hastanesi, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle çeşitli yaralanmalarla hastaneye 11 kişinin başvurduğunu duyurdu. Aynı zamanda, İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde gerçekleşen panik nedeniyle bir trafik kazasında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bilgisi yer aldı.