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Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısı 10 Yıl Önce Planlandı

Eski Mossad yetkilisi, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısının 10 yıl süren bir planlama ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:27
Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısı 10 Yıl Önce Planlandı

Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısının Planlaması

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısının 10 yıl önce planlandığı öne sürüldü. Açıklama, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski bir üst düzey yetkilisi tarafından yapıldı.

Saldırı Operasyonu Hakkında Detaylar

Ayrıca, eski Mossad yetkilisi, bu operasyon için eski model çağrı cihazlarının kullanıldığını ifade etti. "Seçim dikkatlice düşünüldü," diyen yetkili, Hizbullah mensuplarının bu teknolojiyi kullanmaya devam ettiğini bildiklerini belirtti.

Yetkili, "Operasyon süreci, 10 yılı aşkın bir planlama gerektiriyordu və hedefteki müşteriyle güven ilişkisi kurmayı, teknolojiyi geliştirmeyi ve düşmanın şüphesini uyandırmadan mesafeyi korumayı da içeriyordu." dedi.

Patlamalardaki Yıkıcı Sonuçlar

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında, eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Bu patlamalarda, ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

Bir gün sonra, 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 450'den fazla kişi yaralanmıştır.

Şirketlerin Çalışmaları ve Paravan Yapılar

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak, Macar ortağı BAC Consulting KFT isimli firmayı işaret ettiği belirtiliyor. New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, İsrail'in saldırı için paravan bir şirket kurduğu iddia ediliyor.

Gazeteye konuşan ve adları açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting KFT firmasının "İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu" ifade etti.

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