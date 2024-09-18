Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısında BAC Firması Üzerine Soru İşaretleri

Lübnan'daki Patlayıcı Çağrı Cihazları ve BAC Firması

Lübnan'da meydana gelen ve patlatılan çağrı cihazlarıyla gündeme gelen BAC Consulting KFT hakkında soru işaretleri artış gösteriyor. Macaristan merkezli olan bu firma, saldırıların gerçekleştirilmesiyle ilgili ürettiği düşünülen ürünlerle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı ve resmi internet sitesi erişilemez hale geldi.

Gold Apollo'dan Açıklama

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, patlayan cihazların kendi üretimleri olmadığını ve bu cihazların lisansını verdikleri BAC Consulting KFT isimli Macar şirkete ait olduğunu bildirdi. Bu durumda, BAC firmasının internet sitesi hakkında yaşanan durumlar dikkat çekiyor.

BAC Consulting KFT Hakkında Bilgiler

Budapeşte'de, Szonyi Yolu üzerinde bulunan BAC Consulting KFT, 2022 yılında kurulmuş olup, genel müdürü Arcidiacono Cristiana Rosaria olarak kaydedilmiştir. Rosaria'nın LinkedIn profilinde, firmanın iş geliştirme, yönetim danışmanlığı, strateji ve çevre danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda hizmet verdiği belirtiliyor. Öte yandan, Rosaria'nın Avrupa Komisyonu'nda değerlendirme uzmanı olarak çalıştığı bilgisi de dikkat çekiyor.

Saldırı Sonrası Durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının patlatılması sonucu, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Olayın ardından Lübnanlı yetkililer, saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail hükümetinin konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadığı bildirildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmaların gerilimi arttırdığı uzmanlar tarafından ifade ediliyor.