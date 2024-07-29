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Lübnan'daki Çatışma Nedeniyle Ülkeler Vatandaşlarını Uyarıyor

İsrail'in Lübnan'a olası saldırılarından dolayı birçok ülke, vatandaşlarını bu ülkeden ayrılmaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 00:17
Lübnan'daki Çatışma Nedeniyle Ülkeler Vatandaşlarını Uyarıyor

Lübnan'daki Tansiyon Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısı nedeniyle Norveç, Belçika, İsveç, Danimarka gibi ülkeler vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. ABD, Avustralya, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda da benzer uyarılarda bulundu.

Çatışmaların Yükselişi

İsrail'in Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi Mecdel Şems kentindeki futbol sahasına yönelik 27 Temmuz'da yapılan roket saldırısı sonrası 12 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra, İsrail ordusu Hizbullah'ı bu saldırının sorumlususu ilan ederken, Hizbullah ise suçlamaları reddetti.

Ülkelerin Uyarıları

ABD: Beyrut Büyükelçiliği, bölgede artan tansiyon nedeniyle vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmemelerini uyararak, "Lübnan'da tam kapsamlı bir savaş korkusu mevcut," dedi.
Avustralya: Hükümetin yaptığı açıklamada, "Güvenlik durumunun istikrarsızlığından dolayı Lübnan'a seyahat etmemeniz tavsiye ediliyor," denildi.
Norveç: Beyrut Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, mevcut seyahat uyarılarını yenileyerek vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Almanya: Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılmaları gerektiğini vurguladı ve çatışmanın tırmanma olasılığının bulunduğunu belirtti.
İngiltere: Dışişleri Bakanlığı, "Lübnan'a seyahatlerle ilgili tüm uyarılar geçerlidir," ifadesini kullandı.
Fransa: Golan Tepeleri'ndeki saldırıyı şiddetle kınarken, Fransız vatandaşlarının bölgeye kesinlikle seyahat etmemelerini önerdi.

Lübnan'daki Uçuş Seferleri Durdu

Lübnan devletine ait Middle East Airlines, Beyrut’a bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar ertelediğini duyurdu.

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