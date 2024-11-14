Lübnan'daki çatışmalarda 1 İsrail askeri daha hayatını kaybetti

Lübnan'daki Çatışmalarda Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerin bir teğmen olduğu belirtildi.

Aynı çatışmalarda, rütbesi açıklanmayan bir başka askerin de ağır yaralandığı bilgisi verildi. Ordunun, dün de 6 askerin aynı bölgede öldüğünü bildirdiği göz önünde bulundurulduğunda, çatışmalardaki can kaybının yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

İsrail makamlarının, Lübnan'daki çatışmalarda toplamda kaç askerin öldüğüne dair kesin bir veri sunmadığı dikkat çekiyor. 30 Eylül'de başlatılan Hizbullah'a yönelik kara saldırıları kapsamında, bölgedeki gerginlik ve çatışmalar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.