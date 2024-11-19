Lübnan'daki Çatışmalarda 1 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, kara saldırılarına devam ettiği Lübnan'ın güneyinde 1 askerinin öldüğünü bildirdi. Ordunun yaptığı açıklamada, çatışmalarda hayatını kaybeden askerin ismi verilmedi.

İsrail medyası, söz konusu askerin insansız hava aracı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini aktardı. Aynı saldırıda 3 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail yetkilileri, Lübnan'daki çatışmalarda toplam ölü sayısına dair bir istatistik sunmamaktadır. İsrail ordusu, 30 Eylül'de Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları başlattığını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.