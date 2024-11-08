Lübnan'daki Çatışmalarda Bir İsrail Askere Hayatını Kaybetti

Lübnan’daki Çatışmalarda Acı Kayb

İsrail ordusu, güney Lübnan'da gerçekleşen çatışmalarda yaralanan bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Guy Shabtay 26 Ekim'de Yaralandı

Ölüm haberinin detayları, ordunun yaptığı yazılı açıklamada yer aldı. Açıklamada, Guy Shabtay isimli askerin 26 Ekim tarihinde Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı belirtildi. Yaralı asker, tedavi için getirildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Çatışmalarda Diğer Kayıplar

Shabtay’ın ağır yaralandığı çatışmada daha önce 5 İsrail askerinin de hayatını kaybettiği kaydedilmişti. İsrail makamları, Lübnan’daki çatışmalar sonucunda toplam kaç askerlerinin yaşamını yitirdiğine dair kesin bir rakam açıklamış değil.

İsrail Ordusunun Operasyonu

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinde Lübnan’ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik olarak başlayıp süren sınırlı ve yoğun kara saldırılarına dikkat çekmişti.