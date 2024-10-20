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Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalarda toplam ölü sayısı 748'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 00:54
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Lübnan'daki Çatışmalarda Acı Kayıp

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleşen çatışmalarda 11 gün önce ağır yaralanan bir askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Askerin Kimliği ve Çatışma Detayları

Yapılan yazılı açıklamada, 9 Ekim tarihinde yaralanan Çavuş Yishai Nathanel Greenbaum'un yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu olayla birlikte, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze, Batı Şeria ve ülkenin kuzeyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda ölen asker sayısı 748'e yükselmişken, yaralı sayısı 4,969 olarak kaydedilmiştir.

Devam Eden Çatışmalar ve Etkileri

Bu gelişme, devam eden çatışmaların İsrail ordusu üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Taraflar arasındaki gerilim, bölgedeki güvenlik durumunu zorlaştırmaya devam ediyor.

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