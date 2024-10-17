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Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı

Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 21:48
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı

Lübnan'daki Çatışmaların Ardından Karşılaşılan Kayıplar

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalar sonucunda 5 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 8 askerinin de yaralandığını duyurdu. Ordunun gerçekleştirdiği açıklamada, söz konusu çatışmalarda kaybedilen askerlerden birinin binbaşı, diğerinin ise yüzbaşı olduğu bilgisi yer aldı.

Ayrıca, Lübnan'daki çatışmalar neticesinde 8, Gazze Şeridi'nde ise 1 olmak üzere toplamda 9 İsrail askerinin ciddi yaralanma yaşadığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara harekâtlarına başladığını belirtmişti.

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