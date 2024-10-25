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Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Artıyor

İsrail ordusu, Lübnan çatışmalarında 5 askerini daha kaybetti. Toplam ölü sayısı 29'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:48
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Artıyor

Lübnan'daki Çatışmalarda Askeri Kayıp

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde meydana gelen çatışmalarda beş askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölen askerler arasında bir binbaşı ve bir yüzbaşı bulunuyor.

Son Gelişmeler

Ordunun yapmış olduğu açıklamada, çatışmaların 30 Eylül'de başlayan kara işgali ile ilgili olduğu ve bu süreçte toplam ölü sayısının 29'a yükseldiği belirtildi. İlgili çatışmada ayrıca 4 asker ağır yaralandı.

Saldırı Detayları

İsrail basınında yer alan haberlere göre; çatışmalarda yer alan askeri birimlerin bulunduğu bina roketle vuruldu. Bu olayda 15 asker daha yaralandı; bunlar arasında 7'sinin durumunun orta, 8'inin ise hafif derecede olduğu bildirildi. Yaralı asker sayısının toplamda 19 olduğu kaydedildi.

İşgalin Başlangıcı

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinden itibaren Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

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