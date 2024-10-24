DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,14 -0,39%
ALTIN
3.009,01 -0,58%
BITCOIN
2.329.572,08 -2,08%

Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Arttı

Lübnan'da devam eden çatışmalarda 5 İsrail askeri yaşamını yitirdi, toplam kayıp 24'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:20
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Arttı

Lübnan'daki Çatışmalar Sonrası Güncellemeler

Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda İsrail ordusu, son durum raporunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 5 İsrail askeri daha çatışmalarda hayatını kaybetti.

Ölü ve Yaralı Sayılarında Artış

Son gelişmelerle birlikte, 30 Eylül'de başlayan kara işgalinden bu yana, toplamda 24 İsrail askeri yaşamını yitirdi. Ayrıca, ordunun verdiği bilgilere göre, çatışmalarda 4'ü ağır, 7 asker de ciddi şekilde yaralandı.

İsrail Ordusunun Stratejisi

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinde Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Bu operasyonlar, bölgedeki güvenlik durumunu derinlemesine etkiledi.

İLGİLİ HABERLER

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Can Kaybı
2
Yugoslavya'daki Türkçe Konuşan Topluluğa Dair "Sosyalizme Tercüme" Sergisi Açıldı
3
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Arttı
4
Hamas'tan 'Öfke Cuması' Çağrısı
5
Afrika, BRICS Ülkelerinden BMGK'de Daimi Üyelik Desteği Bekliyor
6
Libya Devlet Yüksek Konseyi’nden TUSAŞ’a Destek
7
BM'den Gazze Açıklaması: Kuşatma Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek