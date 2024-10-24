Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Kaybı Arttı

Lübnan'daki Çatışmalar Sonrası Güncellemeler

Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda İsrail ordusu, son durum raporunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 5 İsrail askeri daha çatışmalarda hayatını kaybetti.

Ölü ve Yaralı Sayılarında Artış

Son gelişmelerle birlikte, 30 Eylül'de başlayan kara işgalinden bu yana, toplamda 24 İsrail askeri yaşamını yitirdi. Ayrıca, ordunun verdiği bilgilere göre, çatışmalarda 4'ü ağır, 7 asker de ciddi şekilde yaralandı.

İsrail Ordusunun Stratejisi

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinde Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Bu operasyonlar, bölgedeki güvenlik durumunu derinlemesine etkiledi.