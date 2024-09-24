Lübnan'daki Göç Hareketleri: İsrail Bombardımanı Sonrası Güvenli Bölgelere Kaçış

Lübnan'dan Güneyde Yoğun Göç Hareketi

İsrail ordusunun özellikle Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırıları, ülke genelinde büyük bir göç hareketliliğine yol açıyor. Binlerce aile, daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

Muhtemel Sığınma Yerleri

İsrail’in saldırılarından kaçan Lübnanlılar, genellikle Sayda ve başkent Beyrut gibi bölgelere yöneliyor. Sayda Belediye Meclisi Üyesi ve Acil Durumlar Başkanı Mustafa Hicazi, Sayda'da yüzlerce barınma merkezinin açıldığını belirterek, "Sayda'daki okullara yerleştirilenlerin sayısı yaklaşık 3 bin, hala 5 binden fazla kişi barınma merkezi bekliyor," dedi.

Günlük Yaşamda Zorluklar

Güneyden kuzeye doğru kaçış esnasında birçok Lübnanlı, yollardaki sıkışıklık ve temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği nedeniyle zorlu şartlarla karşılaşıyor. Bir Lübnanlı, “Normal bir günde bir saat süren bir yolculuk, şimdi 12 saatten fazla sürüyor,” diyerek durumu özetliyor.

Trablusşam'da Dayanışma

Göç eden bazı kişiler, daha güneydeki yerlerinden değil, ülkenin kuzeyinde bulunan Trablusşam'a ulaştı. Yerel halk, günlük ihtiyaçlar için dayanışma içindedir; dernekler, barınma merkezlerini hazırlamak ve destek sağlamak için çaba gösteriyor.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 558 kişi hayatını kaybetti, 1835 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, en fazla etkilenilen grupların kadınlar ve çocuklar olduğunu bildirdi. Ülkenin güneyinden kuzeye olan göç dalgası ise devam ediyor.