Lübnan'daki İsrail Saldırılarında Can Kaybı 1540'a Ulaştı

Lübnan'a Yönelik Saldırılar

İsrail'in 8 Ekim 2023 tarihinde başlayan hava bombardımanları sonucu Lübnan'da 1540 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Haftanın başından bu yana yoğunlaşan saldırılar, Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından yapılan bir rapor ile detaylandırıldı.

Yerinden Edilme ve Barınma Merkezleri

Rapora göre, 8 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılar sonucunda 77 bin 100 kişi yerinden edilmiş durumda. Bu kişilerin barındırıldığı tesisler arasında devlet okulları, meslek enstitüleri ve tarım merkezleri gibi 565 farklı barınma merkezi bulunuyor.

Göç Edenler ve Suriye'ye Geçiş

Yerinden edilen kişilerin çoğu, komşu bölgelerin yanı sıra kiralık ev ve otellere de yerleşti. Binlerce kişi ise Suriye’ye geçiş yaptı. Son iki gün içinde 15 bin 600 Suriyeli ve 16 bin 130 Lübnanlı’nın Suriye’ye gittiği kaydedildi.

Hava Saldırıları ve Hasar

Raporun detayları arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail'in Lübnan’a 7 bin 34 hava saldırısı düzenlediği, bunların arasında 248 fosfor bombalı ve 133 silahlı saldırının yer aldığı belirtiliyor. Bu saldırılarda 5 bin 410 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah ile Çatışmalar

Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik bombardımanına füzelerle karşılık verdiği bildirilmektedir. Saldırılarda İsrail tarafında büyük bir hasar oluşmadığı ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinden Beyrut ve kuzey bölgelere göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin sayısının da arttığı bildirilmektedir.