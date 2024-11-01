Lübnan'daki Krizler Derinleşiyor: Kızılhaç Başkanı'ndan Açıklama

Lübnan'daki Krizler Derinleşiyor

Lübnan, yıllardır süregelen krizlerinin yanı sıra, son dönemde İsrail'in yaptığı saldırılarla daha da zor bir duruma girdi. Lübnan Kızılhaçı Hareket Ortaklığı Başkanı Samar Abou Jaoude, bu durumu Cenevre'de gerçekleştirilen 34. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nda yaptığı açıklamalarda vurguladı.

Savaş ve Ekonomik Zorluklar Arasında

Jaoude, "Lübnan, 2019'dan bu yana Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama ve Kovid-19 pandemisinin etkisi ile zorlu bir sürecin içindeydi. Şu an, savaş nedeniyle çok daha zorlayıcı bir ekonomik durumla karşı karşıyayız," ifadelerini kullandı.

Kızılhaç'ın Çabaları

Jaoude, 8 Ekim'den bu yana Kızılhaç gönüllüleri olarak binlerce misyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. "Her zaman Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile koordinasyon içinde çalışıyoruz. Sahada güvenliğimiz her zaman riske atılıyor," diye ekledi.

Yaralı Gönüllüler ve Hasar Gören Ambulanslar

Jaoude, şu ana kadar 13 Kızılhaç gönüllüsünün yaralandığını ve 3 ambulansın hasar gördüğünü duyurdu. "Tek başımıza sahada müdahale eden kurum biziz. Bu nedenle, uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını ve gönüllülerin korunmasını sağlamak için birlikte çalışma yollarını her zaman tartışıyoruz," şeklinde konuştu.

Uzun Vadeli Hazırlıklar

Jaoude, ülke içinde yaşanan zor koşullar karşısında uzun vadeli planlar yapmaları gerektiğini belirtirken, ortakları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için hazırlık yaptıklarını vurguladı. "Hastanelerle işbirliği içinde, ihtiyaçları olanlara ulaşıyoruz," dedi.

Halkın Acil Desteğe İhtiyacı Var

"Lübnan'da insanların evsiz kaldığını, yerlerinden edildiğini görüyoruz. Çocuklar dışarıda yaşıyor ve bu durum çok ciddi bir destek ihtiyacını ortaya çıkarıyor," diyen Jaoude, Lübnan Kızılhaçının misyonunun bu insanları her durumda desteklemek olduğunu belirtti.

Lübnan Kızılhaçı Hareket Ortaklığı Başkanı Samar Abou Jaoude, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.