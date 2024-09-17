Lübnan'daki Patlama: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan'da Patlama Felaketi

Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazı patlamasında, ilk bilgilerin doğrultusuna göre biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayda birçok kişi de yaralandı.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah Hareketi'nden yapılan resmi açıklamada, özellikle hareketin çeşitli birimlerinde görevli bazı kişilerin kullandığı "pager" türü çağrı cihazlarında bilinmeyen bir sebeple eş zamanlı patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralıların Lübnan’ın farklı bölgelerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı duyuruldu.

Hizbullah, olayın ardından şunları ifade etti: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Halkımızı, Siyonist düşman İsrail'in psikolojik savaşı lehine yayılan asılsız haberlere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

Patlama Sonrası Gelişmeler

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucunda ülke genelinde toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, Hizbullah'ın bu patlamaların nedenlerini ayrıntılı bir şekilde araştırmak için uzman birimlerin görevlendirildiği belirtildi.